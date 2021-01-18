Олимпийский чемпион: Павлова совсем не бежит, а сейчас ещё и стрельбу потеряла

Олимпийский чемпион Евгений Редькин оценил выступление российских биатлонисток на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Павлова откровенно не готова. Она совсем не бежит, а сейчас ещё и стрельбу потеряла. Раньше хоть на рубеже попадала, а на этом этапе просто катастрофа. Я бы в эстафету её точно не ставил, но у тренеров сборной было другое мнение. В целом, кроме Мироновой, все девочки показывают слабые результаты. Поэтому стоит чаще приглашать резервистов с Кубка IBU, особенно перед Олимпиадой. Та же Анастасия Шевченко точно заслужила свой шанс», — приводят слова Редькина «Известия».

На шестом этапе Кубка мира представители сборной России не завоевали ни одной медали. Седьмой этап Кубка мира стартует в Антхольце (Италия) 21 января.