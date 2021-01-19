Расписание 2-го этапа Кубка IBU по биатлону сезона-2020/2021 в Арбере

С 20 по 23 января в Арбере (Германия) пройдёт второй этап Кубка IBU по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Арбер, Германия

Расписание соревнований

20 января

12:00 мск — короткая индивидуальная гонка, мужчины.

16:00 — короткая индивидуальная гонка, женщины.



22 января

12:30 — спринт, мужчины.

16:00 — спринт, женщины.



23 января

13:00 — супермикст.

15:30 — смешанная эстафета.

По итогам первого этапа Кубка IBU, который также состоялся в Арбере, в общем зачёте у мужчин лидирует норвежец Филип Фьельд Андерсен. Лучший из россиян, Карим Халили, занимает шестое место.

В общем зачёте у женщин лидирует россиянка Татьяна Акимова. На второй позиции — её соотечественница Анастасия Шевченко.