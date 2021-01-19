Расписание 2-го этапа Кубка IBU по биатлону сезона-2020/2021 в Арбере
С 20 по 23 января в Арбере (Германия) пройдёт второй этап Кубка IBU по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Арбер, Германия
Расписание соревнований
20 января
12:00 мск — короткая индивидуальная гонка, мужчины.
16:00 — короткая индивидуальная гонка, женщины.
22 января
12:30 — спринт, мужчины.
16:00 — спринт, женщины.
23 января
13:00 — супермикст.
15:30 — смешанная эстафета.
По итогам первого этапа Кубка IBU, который также состоялся в Арбере, в общем зачёте у мужчин лидирует норвежец Филип Фьельд Андерсен. Лучший из россиян, Карим Халили, занимает шестое место.
В общем зачёте у женщин лидирует россиянка Татьяна Акимова. На второй позиции — её соотечественница Анастасия Шевченко.
Стал известен состав сборной России на второй этап Кубка IBU в Арбере
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