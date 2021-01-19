Тренер сборной России: Поршнев — спортсмен пока не элитного уровня

Старший тренер резервной мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров оценил потенциал Никиты Поршнева и Игоря Малиновского. На прошедшем в Арбере первом этапе Кубка IBU сборная России в составе Карима Халили, Никиты Поршнева, Евгения Идинова и Семёна Сучилова заняла шестое место.
«Халили, Поршнев и Идинов свои этапы прошли так, как ожидалось. Отдельно скажу про Никиту Поршнева. Он был включён в команду тренерским решением. Никита – спортсмен пока не элитного, но высокого уровня. Мы решили посмотреть на его восстановление, на его перспективы, на то, сможет ли он помочь команде в дальнейшем. Поршнев прогрессирует от гонки к гонке. Конечно, нам бы хотелось увидеть его хотя бы на уровне прошлого сезона, но пока об этом говорить рано.
Никита вписывается в ту концепцию, которую мы выстроили в рамках подготовки к чемпионату Европы – главного старта для резерва. У него положительная динамика, как и у всей команды, если говорить про функциональную готовность. Работаем. Команда растёт.
К нам присоединится Игорь Малиновский. Мы в плотном контакте с Игорем и его личным тренером Жадгиром Махамбетовым с 2018 года. Я в курсе всех нюансов его подготовки. К сезону он готовился с личным наставником с разрешения тренерского штаба, провёл очень хороший горный сбор на Сёминском перевале.
С сентября Малиновский работал централизованно с нашей командой. В декабре он выступал прекрасно, пробился в основную сборную по спортивному принципу как лидер Кубка России. На фоне того, что он показывал в предыдущие два сезона, это как небо и земля. И всё же волнообразность формы у него присутствует. Возможно, сказывается тот самый горный сбор – после гор все процессы в организме интенсифицируются, но и спад в какой-то момент наступает. И сейчас Игорь оказался как раз на спаде. Посмотрим, что удастся сделать через старты", — цитирует Белозёрова официальный сайт СБР.
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