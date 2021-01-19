Губерниев дал прогноз по медалям сборной России на чемпионат мира по биатлону

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об ожиданиях от чемпионата мира по биатлону, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля. По словам комментатора, он доверяет старшим тренерам сборной России Михаилу Шашилову и Юрию Каминскому.
«Я доверяю Шашилову и считаю, что он может привести команду к достойным результатам. Равно как я доверяю и Каминскому. Убеждён, что российская команда выиграет минимум две медали на чемпионате мира. Одна из них – золотая.
Пока меня больше впечатляют девушки, хотя в масс-старте (в Оберхофе. — Прим. «Чемпионата») удивил с приятной стороны Матвей Елисеев. Видите, день на день в биатлоне не приходится! В эстафете Матвей был плох, а в масс-старте преобразился», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».
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