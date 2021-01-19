Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Губерниев дал прогноз по медалям сборной России на чемпионат мира по биатлону

Губерниев дал прогноз по медалям сборной России на чемпионат мира по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об ожиданиях от чемпионата мира по биатлону, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля. По словам комментатора, он доверяет старшим тренерам сборной России Михаилу Шашилову и Юрию Каминскому.

«Я доверяю Шашилову и считаю, что он может привести команду к достойным результатам. Равно как я доверяю и Каминскому. Убеждён, что российская команда выиграет минимум две медали на чемпионате мира. Одна из них – золотая.

Пока меня больше впечатляют девушки, хотя в масс-старте (в Оберхофе. — Прим. «Чемпионата») удивил с приятной стороны Матвей Елисеев. Видите, день на день в биатлоне не приходится! В эстафете Матвей был плох, а в масс-старте преобразился», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».

Дмитрий Губерниев: пора прекращать истории про то, как мы раньше выигрывали
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021