Дмитрий Пидручный: на чемпионат Европы ехать не собираюсь

Чемпион мира по биатлону украинец Дмитрий Пидручный поделился ожиданиями от седьмого этапа Кубка мира, который стартует в Антхольце 21 января.

«Антхольц – не самое моё любимое место, но надо потерпеть, отработать и дальше готовиться. Отношусь к нему как к любому другому этапу. Возможно, придётся стартовать три дня подряд, если отобраться в масс-старт, поэтому ждут очень тяжёлые старты. Индивидуальная гонка и масс-старт – самые длинные дистанции в биатлоне. Понимаю, что будет нелегко.

После Антхольца буду готовиться к чемпионату мира. Я на чемпионат Европы не собираюсь ехать, что бы там ни было, буду готовиться к чемпионату мира. Европа не входит в мои планы подготовки к чемпионату мира", — приводит слова Пидручного Suspilne.media.

В общем зачёте Кубка мира Пидручный занимает 28-е место. Дмитрий завоевал золото на чемпионата мира—2019 в гонке преследования. Он также является двукратным чемпионом Европы.