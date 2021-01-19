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Богалий прокомментировала возвращение Акимовой в состав сборной России по биатлону

Богалий прокомментировала возвращение Акимовой в состав сборной России по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий оценила включение в состав сборной России Татьяны Акимовой, которая выступит на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. На минувшей неделе Акимова выиграла все спринтерские гонки, а также помогла России выиграть эстафету на этапе Кубка IBU в Арбере.

«Все уже понимают, что Кубок IBU — это отдельные соревнования. Я сама проходила в своё время через сито отбора. Эти старты, безусловно, должны придать Татьяне уверенности.

Мне было непонятно, почему её уже в декабре не отправили на этапы Кубка мира. Она выступала не хуже других девчонок и должна была оказаться в команде раньше. Безусловно, она усилит сборную. Главное, чтобы она продолжала в том же духе», — цитирует Богалий «Р-Спорт».

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