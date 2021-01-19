Богалий прокомментировала возвращение Акимовой в состав сборной России по биатлону
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий оценила включение в состав сборной России Татьяны Акимовой, которая выступит на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце. На минувшей неделе Акимова выиграла все спринтерские гонки, а также помогла России выиграть эстафету на этапе Кубка IBU в Арбере.
«Все уже понимают, что Кубок IBU — это отдельные соревнования. Я сама проходила в своё время через сито отбора. Эти старты, безусловно, должны придать Татьяне уверенности.
Мне было непонятно, почему её уже в декабре не отправили на этапы Кубка мира. Она выступала не хуже других девчонок и должна была оказаться в команде раньше. Безусловно, она усилит сборную. Главное, чтобы она продолжала в том же духе», — цитирует Богалий «Р-Спорт».
Губерниев дал прогноз по медалям сборной России на чемпионат мира по биатлону
Рекомендуем вам
- 19 января 2021
-
11:13
-
11:01
-
10:52
-
10:25
-
09:44
-
09:22
-
09:00
-
00:47
- 18 января 2021
-
17:30
-
15:56
-
15:24
-
15:09
-
14:32
-
13:18
-
12:48
-
10:52
-
10:38
-
10:30
-
10:27
-
10:18
-
10:13
-
09:31
-
09:25
-
09:22
-
09:11
-
00:51
- 17 января 2021
-
23:39
-
23:36
-
23:12
-
22:48
-
21:39
-
20:14
-
19:52
-
19:39
-
19:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам