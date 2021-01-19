Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Сергей Чепиков: если Серохвостов бежит, как наши лучшие мужчины, надо его пробовать

Сергей Чепиков: если Серохвостов бежит, как наши лучшие мужчины, надо его пробовать
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков оценил выступление россиян в нынешнем сезоне.

«Не хватает общего уровня команды – хотелось бы, чтобы в масс-стартах выступали не два человека, а четыре-пять. Когда общий уровень команды более ровный, это же и для эстафет хорошо. Но у некоторых ребят виден прогресс, например у Эдуарда Латыпова. Матвей Елисеев хорошо выступил на „Рождественской гонке“, Светлана Миронова порадовала хорошим функциональным состоянием, гораздо лучше, чем в прошлом году.

Но, на мой взгляд, нужно активнее привлекать молодёжь, например Анастасию Шевченко. Возможно, и юниоров не бояться привлекать. Есть очень хороший парень Даниил Серохвостов. Меня сразу поставили на Олимпийские игры, я даже на Кубке мира не выступал. Просто нужно смотреть. Если Серохвостов бежит, как наши лучшие мужчины, надо его пробовать. Иначе так и будем делать ставку на 30-летних», — цитирует Чепикова «Советский спорт».

Седьмой этап Кубка мира стартует в Антхольце 21 января.

Календарь Кубка мира
Объявлен состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Антхольце
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021