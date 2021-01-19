Сергей Чепиков: если Серохвостов бежит, как наши лучшие мужчины, надо его пробовать

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков оценил выступление россиян в нынешнем сезоне.

«Не хватает общего уровня команды – хотелось бы, чтобы в масс-стартах выступали не два человека, а четыре-пять. Когда общий уровень команды более ровный, это же и для эстафет хорошо. Но у некоторых ребят виден прогресс, например у Эдуарда Латыпова. Матвей Елисеев хорошо выступил на „Рождественской гонке“, Светлана Миронова порадовала хорошим функциональным состоянием, гораздо лучше, чем в прошлом году.



Но, на мой взгляд, нужно активнее привлекать молодёжь, например Анастасию Шевченко. Возможно, и юниоров не бояться привлекать. Есть очень хороший парень Даниил Серохвостов. Меня сразу поставили на Олимпийские игры, я даже на Кубке мира не выступал. Просто нужно смотреть. Если Серохвостов бежит, как наши лучшие мужчины, надо его пробовать. Иначе так и будем делать ставку на 30-летних», — цитирует Чепикова «Советский спорт».

Седьмой этап Кубка мира стартует в Антхольце 21 января.