Матвей Елисеев пропустил первую тренировку перед этапом Кубка мира в Антхольце

Российский биатлонист Матвей Елисеев пропустил первую тренировку в Антхольце, где на этой неделе пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону. Об этом сообщил тренер по стрельбе, трёхкратный призёр ЧМ Максим Максимов.
«У Матвея отработанная схема: он стреляет за день до официальных тренировок, это точно. Но сегодня, видимо, решил пропустить, потому что первая официальная тренировка у нас как раз завтра. Ещё одна будет послезавтра.
Сегодня была просто тренировка, посмотрели стрельбище, проверили оружие. Единственный, кто работал сегодня более жёстко, — это Кирилл Стрельцов, но у него тоже не было каких-то серьёзных изменений», — приводит слова Максимова «Матч ТВ».
В рамках этапа Кубка мира в Антхольце пройдут индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты. В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует Й. Бё, лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 19-е место. В зачёте у женщин лидирует Рёйселанд, Светлана Миронова идёт 21-й.
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