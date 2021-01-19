Евгения Павлова пропустила первую тренировку в Антхольце

Российская биатлонистка Евгения Павлова не принимала участия в первой стрелковой тренировке в Антхольце (Италия), информирует «Матч ТВ».

Сообщается, что все остальные россиянки, включая Ольгу Мощенкову, которая приехала в расположение сборной в качестве запасной, участвовали в тренировочном занятии.



Напомним, седьмой этап Кубка мира пройдёт с 21 по 24 января: состоятся индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты. В общем зачёте Кубка мира у мужчин лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 19-е место. В зачёте у женщин Светлана Миронова идёт 21-й.

На шестом этапе Кубка мира представители сборной России не завоевали ни одной медали. Седьмой этап Кубка мира стартует в Антхольце (Италия) 21 января.