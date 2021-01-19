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Выяснилось, кто заменит Мощенкову в расположении сборной России на этапе КМ в Антхольце

Выяснилось, кто заменит Мощенкову в расположении сборной России на этапе КМ в Антхольце
Биатлон / Кубок мира 0
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о последних изменениях в составе национальной команды в преддверии старта этапа Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Из-за самочувствия Павловой тренерский штаб решил в последний момент не менять местами Екатерину Носкову и Ольгу Мощенкову, как предполагалось. Носкова с нами, в главной команде, и у неё будет шанс стартовать в индивидуальной гонке на 15 км. А Мощенкова осталась с резервом в Арбере», — приводит слова Шашилова официальный сайт Союза биатлонистов России.

Напомним, седьмой этап Кубка мира пройдёт с 21 по 24 января: состоятся индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты. В общем зачёте Кубка мира у мужчин лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 19-е место. В зачёте у женщин Светлана Миронова идёт 21-й.

Объявлен состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Антхольце
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