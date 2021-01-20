Объявлен состав сборной Германии по биатлону на 7-й этап Кубка мира в Антхольце

Тренерский штаб сборной Германии по биатлону объявил состав на седьмой этап Кубка мира, который пройдёт в Антхольце (Италия) с 21 по 24 января, сообщает DPA.



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Мужчины

Арнд Пайффер, Бенедикт Долль, Филипп Хорн, Эрик Лессер, Йоханнес Кюн, Роман Рес.

Женщины

Денизе Херрман, Франциска Пройс, Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Марен Хаммершмидт, Марион Дайгентеш.



По сравнению с шестым этапом в Оберхофе (Германия) в составе команды произошло одно изменение. Вместо Анны Вайдель выступит Марион Дайгентеш.

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лучший из немцев, Эрик Лессер, занимает 11-е место. Лидирует норвежец Йоханнес Бё. У женщин Франциска Пройс идёт пятой, лидер — норвежка Марте Рёйселанд.