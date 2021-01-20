Сергей Чепиков: в сборной России некому поддержать лидеров в непредвиденной ситуации

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков оценил состав сборной России на седьмой этап Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Проверка резерва и так частично происходила, это нормальный процесс. Тренерскому штабу виднее, лично я считаю, весьма неплохо, что мы увидим новые лица как в мужской, так и в женской команде. Шансы надо давать по возможности всем сборникам, но основной акцент нужно сделать на работу с основной перед чемпионатом мира. Все будут тщательно готовиться к этому турниру, использовать высокогорье. И россиянам нужно правильно спланировать свою подготовку к чемпионату мира.

У норвежцев или французов если не идёт гонка у лидеров, всегда есть кому поддержать эстафету из второго эшелона. Если не Йоханнес Бё, то Тарьей или Легрейд. Они все достаточно ровно выступают. У нас же есть явные лидеры, но совершенно некому их поддержать в случае какой-то непредвиденной ситуации, ошибок на рубеже. Хочется видеть мощную внутреннюю конкуренцию, более ровные команды, чтобы как минимум 3-4 человека попадали стабильно в тридцатку лучших. Но пока, видимо, ещё не время. Новый тренерский штаб, новые ребята. Результат не приходит за полгода, нужно подождать, чтобы команда перешла на следующий уровень", — приводят слова Чепикова «Известия».

Чепиков также поделился ожиданиями от предстоящих гонок в Антхольце. Седьмой этап Кубка мира стартует завтра, 21 января.

«Хотелось бы увидеть всё-таки медали в Антхольце, чтобы ребята обрели уверенность перед Поклюкой и команда воодушевлённо готовилась к чемпионату мира. Оптимизм уже есть, видны лидеры. В мужской сборной это Елисеев и Логинов, у девушек Миронова показывает неплохие результаты. Лыжный ход сейчас неплохой, есть вопросы по стрельбе, но ничего катастрофичного, рабочая ситуация», — сказал Чепиков.