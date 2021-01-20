Сборная Украины назвала состав на чемпионат Европы по биатлону в Польше

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону огласил состав команды на чемпионат Европы, который пройдёт в польском городе Душники-Здруй с 27 по 31 января, сообщает Biathlon.com.ua.

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй. Состав сборной Украины

Женщины

Вита Семеренко, Екатерина Бех, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Ирина Петренко.



Мужчины

Артём Прима, Руслан Ткаленко, Артём Тищенко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Андрей Доценко, Руслан Бригадир.

После второго этапа Кубка IBU в Арбере (Германия) в состав женской команды может быть включена Надежда Белкина, у которой были проблемы со здоровьем.



Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко и Дарья Блашко после этапа Кубка мира в Антхольце отправятся на сбор в Поклюку (Словени), где будут готовиться к чемпионату мира.