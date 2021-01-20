Тренер сборной России оценил состояние Логинова, пропустившего масс-старт в Оберхофе
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о состоянии Александра Логинова, который пропустил масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе.
«У Логинова никаких проблем с самочувствием нет, ранее была такая временная усталость. Сейчас он готовится к выступлению в Антхольце. Всё в порядке.
Разговаривал сегодня с Шашиловым, Павлова тоже находится в нормальном состоянии", — приводит слова Польховского РИА «Новости».
Польховский также предположил, что не успеет оформить документы для поездки на этап Кубка мира в Антхольце, который стартует завтра, 21 января.
«Вчера отдал документы на визу, теперь жду, когда всё будет готово. Думаю, что вряд ли успею приехать в Италию на этап», — сказал тренер.
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