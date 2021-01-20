Павлова назвала причину пропуска первой стрелковой тренировки в Антхольце

Российская биатлонистка Евгения Павлова объяснила, почему не принимала участия в первой стрелковой тренировке в Антхольце (Италия), а также рассказала о самочувствии.



«Почему проводила тренировку внизу? Да, пошла «погулять» по более ровной трассе, поработать в аэробном режиме, восстановиться.

Улучшилось ли настроение после Оберхофа? Ну, я там просто устала, эмоционально устала, не справилась, это всё наложилось. Но никаких грубых высказываний не было и никаких конфликтов с тренерами у меня нет, если кто-то так думает.

Какие сейчас ощущения? Нормально. Мы проводим на стадионе не так много времени, важно успевать восстанавливаться внизу, где мы живём (1000 метров над уровнем моря. — Прим. ред.). Вот если бы жили здесь, то да, была бы акклиматизация, возможно, возникли какие-то проблемы. А так посмотрим, как завтра на индивидуальной гонке будет чувствовать себя организм, какие ощущения будут у мышц», — приводит слова Павловой «Матч ТВ».