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«Полицейские могут закрутить ему ласты». Аликин — о возможном аресте Логинова в Италии

«Полицейские могут закрутить ему ласты». Аликин — о возможном аресте Логинова в Италии
Биатлон / Кубок мира 0
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Бывший тренер мужской сборной России по биатлону олимпийский чемпион 1980 года в эстафете Владимир Аликин поделился мнением о ситуации с уголовным делом российского биатлониста Александра Логинова.

«Не исключаю, что итальянские полицейские ждут приезда Логинова, чтобы закрутить ему ласты. Скользкий момент, может быть провокация. Вдруг у него в ноутбуках что-то нашли… Возможно, стоило рассмотреть вариант, при котором Логинов пропустил бы данный этап.

Нашим ведь наверняка что-то говорят об этой ситуации. Если же молчат — это уже намёк. Прошёл целый год, а они до сих пор не разобрались. Беспредел настоящий. Должны же всё-таки думать, что творят», — сказал Аликин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, 22 февраля 2020 года в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки на чемпионате мира в Италии прошли обыски в номерах Логинова и Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией тренера биатлониста. Впоследствии на россиян завели уголовные дела.

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