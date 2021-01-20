Елисеев не принимал участия во второй подряд тренировке в Антхольце

Российский биатлонист Матвей Елисеев не участвовал в тренировке перед стартом седьмого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия), информирует «Матч ТВ».
Напомним, Матвей также пропустил первую стрелковую тренировку.
В рамках этапа Кубка мира в Антхольце, который стартует завтра, 21 января, пройдут индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты.
В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 19-е место.
В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Россиянка Светлана Миронова идёт 21-й.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Расписание соревнований
21 января
16:15 мск — индивидуальная гонка, женщины.
22 января
15:15 — индивидуальная гонка, мужчины.
23 января
15:10 — масс-старт, женщины.
17:05 — эстафета, мужчины.
24 января
14:45 — эстафета, женщины.
17:05 — масс-старт, мужчины.
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