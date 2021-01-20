Васильев – об этапе кубка мира в Антхольце: приходится рассчитывать на ошибки соперников

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от выступления российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).



«Раз всегда идёт такой позитив именно в Антхольце в отношении наших спортсменов, то будем надеяться на то, что этот позитив продолжится. Больше жду результатов в эстафетах. Потому что в личных гонках всё очень непросто. Единичные небольшие всплески в личных гонках не дают той уверенности. Конечно, случиться может всё, что угодно. Я ведь тоже болельщик, и все мы болельщики ждём, что вот сейчас прорвёт. Но здесь, к сожалению, приходится рассчитывать на ошибки наших соперников. Конечно, обидно, что приходится рассчитывать на это, а не на свои силы. А в эстафетных гонках у нас, в принципе, шансы неплохие. Но для этого нужно выполнить самое главное условие – не использовать дополнительные патроны.



Эстафетный состав у мужчин приблизительно понятен. Единственное, мне кажется, что вместо Стрельцова как минимум должен бежать Бабиков. Логинов и Латыпов на третьем и четвёртом этапах – это понятно. А вот второй – в зависимости от состояния. На сегодняшний момент Елисеев неплохо себя показал. Поэтому можно ему доверить второй этап. Елисеева не нужно на первый этап ставить. Сейчас он не в лучшей своей форме и на первом кругу может так «наесться», что на втором, третьем кругу он проиграет вагон. Ему нужно спокойно вработаться на втором этапе, пройти его свободно, в своём режиме, и я думаю, что может всё получиться.



У женщин в эстафете менять особенно некого. Все те, кто бежал предыдущую эстафету, должны бежать и в Антхольце. Единственное, если в личных гонках кто-то пробежит не лучшим образом, то можно попробовать в эстафете Акимову. Всё-таки ей надо дать пробежаться, чтобы она немного вкатилась. Всё-таки на чемпионате мира у женщин будут три эстафеты – классическая и ещё две смешанные. Она наверняка в какой-то из эстафет пригодится», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.

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