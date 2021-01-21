Текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце

Сегодня, 21 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.
Первой из россиянок в гонку отправится Лариса Куклина, получившая 3-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Евгения Павлова (7-й), Ульяна Кайшева (24-й), Светлана Миронова (41-й) Ирина Казакевич (65-й) и Татьяна Акимова (83-й).
Лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Марте Рёйселанд стартует 8-й, её соотечественница Тириль Экхофф — 13-й, шведка Ханна Эберг — 40-й, действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» итальянка Доротея Вирер — 38-й.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.
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