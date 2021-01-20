Виттоцци: после коронавируса очень сложно выступать на гонках. Сначала вообще не было сил

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала о сложностях в выступлении в сезоне после коронавируса. Спортсменка перенесла болезнь два месяца назад.
«Подготовка шла успешно до ноября, когда я заболела COVID-19. После этого сезон начался не лучшим образом, и я до сих пор не слишком хорошо себя чувствую. Каждый день непредсказуем: то всё нормально, то чувствуется спад. И я не знаю почему, потому что никто не знает, как проходит восстановление после этой болезни.
Мне очень сложно сейчас выступать на гонках. Повторюсь, каждый день непредсказуем, я не знаю, чего ждать от организма, когда просыпаюсь.
Что я ощущала, когда первый раз после болезни встала на лыжи? Сил после «короны» не было вообще никаких, я ничего не могла делать ещё месяц после того, как тест показал отрицательный результат. То есть да, я тренировалась, но это был уровень, очень далёкий от того, чтобы выйти на старт», — приводит слова Виттоцци Матч ТВ.
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