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Павлова: от меня ждут «нулей»? Я тоже жду от Павловой «нулей»

Павлова: от меня ждут «нулей»? Я тоже жду от Павловой «нулей»
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Евгения Павлова сообщила некоторые подробности о подготовке к старту седьмого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия).

«У многих здесь гипоксия? Да, «пробивает» достаточно сильно. Думаю, здесь нужно, как и в Оберхофе, поспокойнее подходить. Кстати, участок перед рубежом тут напоминает родной Новосибирск: мостик — и на рубеж.

От меня ждут «нулей»? Я тоже жду от Павловой «нулей». Да, это дебют, я здесь была два года назад, но даже спала с трудом, тогда была физиологическая «яма», перегруз. Пульс был высокий, тренеры тогда сказали кататься внизу, наверх не подниматься, — приводит слова Павловой «Матч ТВ».

Напомним, седьмой этап Кубка мира стартует в Антхольце завтра, 21 января. Женская индивидуальная гонка состоится в четверг 21 января.

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