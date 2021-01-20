Татьяна Акимова рассказала, чем по уровню отличаются Кубок мира и Кубок IBU

Российская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась мнением об отличиях по уровню между Кубком мира и Кубком IBU.
«По уровню Кубок мира отличается от Кубка IBU, там другие скорости, но если смотреть как на соревнования, то везде выходишь на старт и работаешь по максимуму», — приводит слова Акимовой «Матч ТВ».
Напомним, Татьяна была вызвана в расположение сборной России для участия в седьмом этапе Кубка мира в Антхольце(Италия), который стартует завтра, 21 января.
На минувшей неделе Акимова выиграла все спринтерские гонки, а также помогла России выиграть эстафету на этапе Кубка IBU в Арбере.
В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 19-е место.
В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Россиянка Светлана Миронова идёт 21-й.
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