Дмитрий Васильев предложил штрафовать российских биатлонистов за высказывания в соцсетях

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев полагает, что российских биатлонистов необходимо штрафовать за резкие высказывания в соцсетях.

«Я считаю, что одним из пунктов договора со спортсменом необходимо прописать запрет на публикацию в соцсетях информации о сборной России, обсуждения тренерского состава, руководства СБР. Естественно, с санкциями. Потому что это уже невозможно. Они что хотят, то и плетут в своих соцсетях. Что это за безобразие?

Их тренируют, кормят, везде возят, а они ещё кого-то критикуют. Не хочешь — откажись. Иди дальше спи на диване.

Может, прозвучит жёстко, радикально, но я знаю большой спорт. Здесь нельзя по-другому. Должно быть всё жёстко. Это и называется дисциплиной», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».