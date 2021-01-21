Д. Васильев: Елисеев не умеет управлять женой, которая язык распускает. Надо наказывать

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию вокруг биатлониста Матвея Елисеева и его жены Анны. Ранее Анна в грубой форме ответила подписчикам, которые раскритиковали Елисеева за неудачное выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Затем Елисеева прокомментировала сообщения, в которых её упрекали, что она часто ездит на сборы и соревнования мужа за счёт государства.
«Считаю, что жёны спортсменов не должны присутствовать на этих мероприятиях, какую бы роль они ни играли. Тем более с аккредитацией на стадионе. Это вообще недопустимая вещь! Видно, что тренеры никак не управляют процессом. Имею в виду Каминского, раз это была жена Елисеева. На каком основании он разрешил?! Откуда тут будут результаты? Давайте ещё будем с собой возить детей, тёщ, которые будут возиться с детьми.
Елисеева надо наказывать за высказывание жены. За то, что он не умеет управлять женой, которая распускает язык. Полное безобразие! И предмет для обсуждения весной, чтобы закрутить гайки. Если руководители хотят добиться медалей на Олимпиаде, надо наладить жёсткую дисциплину. Иначе ничего не получится», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».
Седьмой этап Кубка мира стартует в Антхольце сегодня, 21 января.
- 21 января 2021
-
12:00
-
11:52
-
11:25
-
10:23
-
09:11
- 20 января 2021
-
23:46
-
21:54
-
20:36
-
18:33
-
18:29
-
18:23
-
18:13
-
18:08
-
18:00
-
17:28
-
17:16
-
17:01
-
14:56
-
14:03
-
13:13
-
10:51
-
10:44
-
10:44
-
10:37
-
09:00
-
08:40
- 19 января 2021
-
21:55
-
21:32
-
19:22
-
17:30
-
16:05
-
13:39
-
11:45
-
11:13
-
11:01