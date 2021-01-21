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Д. Васильев: Елисеев не умеет управлять женой, которая язык распускает. Надо наказывать

Д. Васильев: Елисеев не умеет управлять женой, которая язык распускает. Надо наказывать
Биатлон / Кубок мира 0
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию вокруг биатлониста Матвея Елисеева и его жены Анны. Ранее Анна в грубой форме ответила подписчикам, которые раскритиковали Елисеева за неудачное выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Затем Елисеева прокомментировала сообщения, в которых её упрекали, что она часто ездит на сборы и соревнования мужа за счёт государства.

«Считаю, что жёны спортсменов не должны присутствовать на этих мероприятиях, какую бы роль они ни играли. Тем более с аккредитацией на стадионе. Это вообще недопустимая вещь! Видно, что тренеры никак не управляют процессом. Имею в виду Каминского, раз это была жена Елисеева. На каком основании он разрешил?! Откуда тут будут результаты? Давайте ещё будем с собой возить детей, тёщ, которые будут возиться с детьми.

Елисеева надо наказывать за высказывание жены. За то, что он не умеет управлять женой, которая распускает язык. Полное безобразие! И предмет для обсуждения весной, чтобы закрутить гайки. Если руководители хотят добиться медалей на Олимпиаде, надо наладить жёсткую дисциплину. Иначе ничего не получится», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».

Седьмой этап Кубка мира стартует в Антхольце сегодня, 21 января.

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