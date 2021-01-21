Президент СБР Виктор Майгуров показал свой кабинет. Видео

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров показал, как выглядит его рабочий кабинет.

«Не знаю, когда делался ремонт в принципе. Я, конечно, тоже внёс какие-то изменения. Помыл четыре окна в кабинете, хоть стало видно улицу, вытер всю мебель от пыли. Один из наших сотрудников побелил стену. Мебель очень хорошая, несмотря на то что ей 10 лет, досталась ещё от команды Михаила Прохорова, думаю, она нам послужит ещё долго.

Тратил ли СБР какие-то деньги на ремонт? Наверное, когда-то тратил. Но на то, чтобы помыть окна, сделать небольшой клининг, я заплатил свои 4000 рублей и этим ограничился», — сказал Майгуров в видео.

Посмотреть видео можно в YouTube-канале Союза биатлонистов России.