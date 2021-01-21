Павлова: долго стояла на «стойке», и меня начало трясти. Вот и промахнулась

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала своё выступление на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Спортсменка показала лучший результат среди россиянок, финишировав шестой с двумя промахами.

«Мне понравилась эта трасса. В Оберхофе было намного сложнее. Здесь как таковых нет ни спусков, ни подъёмов, только пологие бугорочки, и ты стараешься каждый сантиметрик работать.



Надо самой настроиться, что на высоте пробивает пульс. Если долго стоишь на рубеже, начинается тремор в ногах. Так было у меня. Я долго стояла на „стойке“, и начало трясти. Вот и промахнулась. Ноги тряслись от перевосстановления.



Акклиматизация? Не думаю, что за пять дней здесь положит всю команду. Должно быть всё хорошо. Я вообще не уезжала с высоты», — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».