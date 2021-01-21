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«Гораздо тяжелее, чем в Оберхофе». Миронова — об индивидуальной гонке на седьмом этапе КМ

«Гораздо тяжелее, чем в Оберхофе». Миронова — об индивидуальной гонке на седьмом этапе КМ
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Спортсменка показала 7-й результат.

«В целом получилась неплохая гонка. На дистанции было тяжеловато — сказывается высота. Гораздо тяжелее, чем в Оберхофе. Почти удалось справиться со стрельбой. Два штрафа — это, в принципе, неплохо, но хотелось бы работать лучше, чтобы попадать на подиум.

У меня сегодня в целом изначально было тяжеловатое состояние. Гонка шла по состоянию. Здесь такая трасса, что идёшь первую часть и даже особо отдохнуть негде.

Естественно, я хочу участвовать в двух следующих гонках. Думаю, за день удастся отдохнуть, восстановиться и продолжить соревноваться.

Пока разговоров об эстафете нет. Не заглядываю так далеко. У нас через день масс-старт, а об эстафете ещё не думала», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

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