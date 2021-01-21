Драчёв оценил выступление россиянок в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился мнением о выступлении российских биатлонисток в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).



«В сегодняшней гонке женщины порадовали. Все достойно боролись, показали достойные результаты. Очень порадовала Павлова: сумела справиться с нагрузкой после эстафеты, всё это переработала. Евгения прекрасно сработала на этой гонке. Конечно, есть две минуты штрафа у неё, у Мироновой, у Кайшевой на одном рубеже, у Куклиной один выстрел на «лёжке». В целом можно порадоваться за нашу команду. Это классическая гонка, которая даёт шанс, особенно тем спортсменкам, которые качественно стреляют.



Наши выступили практически на максимуме. Конечно, если бы все прошли по нулям, было бы вообще идеально, но такое редко бывает. Шанс на медаль? Он был у многих. Я всегда в этом плане говорю: а если бы на один больше? Наши сегодня сработали прекрасно. Эту гонку можно зачесть с огромным плюсом всей женской команде», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антхольце, три россиянки — в топ-10