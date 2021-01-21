Шведские биатлонистки лидируют в Кубке наций, россиянки по-прежнему пятые

Женская сборная Швеции сохранила лидерство в зачёте Кубка наций после индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Вторыми стали французские биатлонистки, которые опередили норвежек. Сборная России по-прежнему пятая.



Напомним, сегодня, 21 января, победу в индивидуальной гонке одержала австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер. Второй финишировала украинка Юлия Джима. Бронзовым призёром стала французская биатлонистка Анаис Шевалье.



Лучший результат среди россиянок показала Евгения Павлова, пришедшая к финишу шестой. Седьмой стала Светлана Миронова. Альяна Кайшева финишировала девятой.



В зачёт Кубка наций входят спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты. В зависимости от итогового места в Кубке наций определяется, сколько человек будет представлять команду в личных гонках в следующем сезоне.

Биатлон. Кубок мира. Кубок наций

Женщины. После 13 гонок

1. Швеция – 4632.

2. Франция – 4587.

3. Норвегия – 4546.

4. Германия – 4495.

5. Россия – 4139.

6. Беларусь – 4002.