Шведские биатлонистки лидируют в Кубке наций, россиянки по-прежнему пятые

Женская сборная Швеции сохранила лидерство в зачёте Кубка наций после индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Вторыми стали французские биатлонистки, которые опередили норвежек. Сборная России по-прежнему пятая.
Напомним, сегодня, 21 января, победу в индивидуальной гонке одержала австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер. Второй финишировала украинка Юлия Джима. Бронзовым призёром стала французская биатлонистка Анаис Шевалье.
Лучший результат среди россиянок показала Евгения Павлова, пришедшая к финишу шестой. Седьмой стала Светлана Миронова. Альяна Кайшева финишировала девятой.
В зачёт Кубка наций входят спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты. В зависимости от итогового места в Кубке наций определяется, сколько человек будет представлять команду в личных гонках в следующем сезоне.
Биатлон. Кубок мира. Кубок наций
Женщины. После 13 гонок
1. Швеция – 4632.
2. Франция – 4587.
3. Норвегия – 4546.
4. Германия – 4495.
5. Россия – 4139.
6. Беларусь – 4002.
- 21 января 2021
-
19:26
-
18:58
-
18:47
-
18:43
-
18:43
-
18:38
-
18:36
-
18:29
-
18:25
-
18:23
-
18:19
-
18:07
-
18:02
-
17:56
-
17:40
-
14:02
-
12:13
-
12:00
-
11:52
-
11:25
-
10:23
-
09:11
- 20 января 2021
-
23:46
-
21:54
-
20:36
-
18:33
-
18:29
-
18:23
-
18:13
-
18:08
-
18:00
-
17:28
-
17:16
-
17:01
-
14:56