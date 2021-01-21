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Шведские биатлонистки лидируют в Кубке наций, россиянки по-прежнему пятые

Шведские биатлонистки лидируют в Кубке наций, россиянки по-прежнему пятые
Биатлон / Кубок мира 0
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Женская сборная Швеции сохранила лидерство в зачёте Кубка наций после индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Вторыми стали французские биатлонистки, которые опередили норвежек. Сборная России по-прежнему пятая.

Напомним, сегодня, 21 января, победу в индивидуальной гонке одержала австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер. Второй финишировала украинка Юлия Джима. Бронзовым призёром стала французская биатлонистка Анаис Шевалье.

Лучший результат среди россиянок показала Евгения Павлова, пришедшая к финишу шестой. Седьмой стала Светлана Миронова. Альяна Кайшева финишировала девятой.

В зачёт Кубка наций входят спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты. В зависимости от итогового места в Кубке наций определяется, сколько человек будет представлять команду в личных гонках в следующем сезоне.

Биатлон. Кубок мира. Кубок наций
Женщины. После 13 гонок
1. Швеция – 4632.
2. Франция – 4587.
3. Норвегия – 4546.
4. Германия – 4495.
5. Россия – 4139.
6. Беларусь – 4002.

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