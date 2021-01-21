Попавшая в цветочную церемонию Павлова: букет дохлый. Заварим в чай — вдруг пруха пойдёт

Российская биатлонистка Евгения Павлова поделилась эмоциями после цветочной церемонии индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Спортсменка показала лучший результат среди россиянок, финишировав шестой с двумя промахами.

«Букет дохлый. Заварим в чай — вдруг пруха пойдёт какая-нибудь, кто знает. Без зрителей цветочная церемония прошла не так эмоционально, но радует, что смогла побороться за столь высокие места. Хотя можно и лучше.



Наверное, сходим в сауну. Здесь можно ходить только командой, бронируется на время. А завтра опять пойду на длительную покатаюсь, восстановлюсь», — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».

В десятку лучших попали также Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.