«Нужно было стрелять чуть иначе». Кайшева — о выступлении в индивидуальной гонке
Российская биатлонистка Ульяна Кайшева поделилась мнением о выступлении в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Напомним, Ульяна финишировала девятой.
«Не знаю, помогла ли я партнёршам по команде, которые мне встречались по ходу гонки. Но было здорово, что мы вот так шли. Будто бежишь в кругу семьи, все свои.
Акклиматизацию пока не замечаю. Может, она придёт завтра или послезавтра, но сейчас у меня абсолютно нормальное состояние, как на равнине.
Конечно, есть неудовлетворённость от „лёжки“. Мне кажется, я просто не сделала выводов после того, как мне показали мою мишень. Нужно было стрелять чуть иначе. Надеюсь, в следующий раз буду умнее», — сказала Кайшева в эфире «Матч ТВ».
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