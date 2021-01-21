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«Ожидания позитивные». Ярошенко — о перспективах россиян на предстоящем ЧМ по биатлону

«Ожидания позитивные». Ярошенко — о перспективах россиян на предстоящем ЧМ по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко поделился ожиданиями от выступления российских биатлонистов на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт с 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения).

«Ожидания от чемпионата мира позитивные. Понятно, что не все будут бороться за медали. Но если девчонки будут так же стабильно выступать, попадать в десятку, то общая картина будет позитивной. Такие выступления будут давать надежду на хорошее выступление в эстафете. У нас неплохая команда, способная бороться за медали, что в смешанной эстафете, что в индивидуальных. Конечно, всё будет зависеть от состояния. Надежда у меня есть», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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