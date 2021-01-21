Губерниев: сейчас никто не вспоминает слово «допинг». Мы прошли этап очищения

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о скандалах, связанных с допингом, и о ситуации с уголовным делом российского биатлониста Александра Логинова.
«Сейчас ничто не предвещает беды, но опасаться стоит, движуха продолжается. Репутация России в биатлоне сейчас незыблема, никаких проблем нет, и никто не вспоминает слово «допинг». Мы прошли этап очищения, ходим с гордо поднятой головой, и никаких проблем у нас нет. Посмотрим, что будет завтра. Италия — место непредсказуемое», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, сегодня, 21 января, в Антхольце (Италия) состоялась женская индивидуальная гонка. Победу одержала австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер. Лучший результат среди россиянок показала Евгения Павлова, пришедшая к финишу шестой. Седьмой стала Светлана Миронова. Ульяна Кайшева финишировала девятой.
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