Павлова после индивидуальной гонки поблагодарила тренерский штаб за «колоссальную работу»

Российская биатлонистка Евгения Павлова поделилась мнением о выступлении в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Напомним, Евгения показала лучший результат среди россиянок, финишировав шестой.



«Был ли страх неизвестности? Нет, хотя сегодня, когда поднялась, было немного некомфортное самочувствие, не могла понять, как начинать. Но потом просто вышла на старт и… терпим и терпим. А затем смотрю — догоняю номера, стартовавшие впереди, тренеры меня ведут достаточно хорошо, кстати, спасибо им, проделали колоссальную работу, и сервис-бригада в том числе. Каждые пятьдесят метров знала, как иду, какое отставание, получала подсказки», — приводит слова Павловой «Матч ТВ».

«Нужно было стрелять чуть иначе». Кайшева — о выступлении в индивидуальной гонке