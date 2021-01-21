Польховский: Швеция, которая блистала с отрывом в декабре, сегодня с нами наравне

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский поделился мнением о выступлении российских биатлонисток в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).



«Конечно, доволен командой, ведь это наилучший результат женской команды на сегодняшний день. Они боролись, но продолжаем работать над стрелковой частью. По крайне мере, больших проигрышей ногами нет. Чувствуется, что девочки становятся лучше. Работа ногами зависела непосредственно от летней подготовки. На первых этапах Кубка мира результат было показывать сложнее из-за нагрузки на летних сборах. Мы видим, что та же шведская сборная, которая блистала с отрывом в декабре, сегодня с нами наравне, мы с ними уже конкурентоспособны. Сейчас за счёт стартов набираем.



Понимание насчёт состава на эстафету есть, но эти вопросы обсуждать и закрывать уже будем завтра», — приводит слова Польховского «Р-Спорт».

Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антхольце, три россиянки — в топ-10