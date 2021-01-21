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Хаузер прокомментировала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце

Хаузер прокомментировала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце
Биатлон / Кубок мира 0

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер прокомментировала победу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Давно мечтала добиться победы на этапах Кубка мира, и сегодня это наконец произошло. Из-за снегопада гонка складывалась непросто. Потребовалось какое-то время, прежде чем смогла раскрыть свой потенциал. Это просто невероятно и действительно здорово», — приводит слова Хаузер Laola1.

Напомним, второй в индивидуальной гонке финишировала украинка Юлия Джима. Бронзовым призёром стала французская биатлонистка Анаис Шевалье.

Лучший результат среди россиянок показала Евгения Павлова, пришедшая к финишу шестой. Седьмой стала Светлана Миронова. Альяна Кайшева финишировала девятой.

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