Хаузер прокомментировала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце
Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер прокомментировала победу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
«Давно мечтала добиться победы на этапах Кубка мира, и сегодня это наконец произошло. Из-за снегопада гонка складывалась непросто. Потребовалось какое-то время, прежде чем смогла раскрыть свой потенциал. Это просто невероятно и действительно здорово», — приводит слова Хаузер Laola1.
Напомним, второй в индивидуальной гонке финишировала украинка Юлия Джима. Бронзовым призёром стала французская биатлонистка Анаис Шевалье.
Лучший результат среди россиянок показала Евгения Павлова, пришедшая к финишу шестой. Седьмой стала Светлана Миронова. Альяна Кайшева финишировала девятой.
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