Вирер оценила свои шансы в борьбе за «Большой хрустальный глобус»

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась мнением о выступлении в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), а также оценила свои шансы в борьбе за «Большой хрустальный глобус».
«К сожалению, первый выстрел был мимо, я не очень хорошо прицелилась. Конечно, сейчас я немного зла, но бывает. К тому же сегодня была не очень хорошая видимость. В общем, ну что, я потом неплохо поработала на двух рубежах. Жаль, что на последней стойке ещё одна ошибка мне дорого обошлась. Несмотря ни на что, думаю, гонка сложилась неплохо.
Сегодняшняя гонка не изменила ситуацию в общем зачёте радикально, да, я заработала хорошие очки, но и соперницы по общему зачёту тоже взяли свое. К сожалению, да, я пока четвёртая. Ну, в общем, никогда не знаешь, что будет дальше. Но будет очень сложно, они сильнее меня в этом году, это надо принять, однако всё равно стараюсь выложиться по полной на каждой гонке», — приводит слова Вирер «Матч ТВ».
Напомним, в индивидуальной гонке Доротея финишировала четвёртой.
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