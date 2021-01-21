Вирер оценила свои шансы в борьбе за «Большой хрустальный глобус»

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась мнением о выступлении в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), а также оценила свои шансы в борьбе за «Большой хрустальный глобус».

«К сожалению, первый выстрел был мимо, я не очень хорошо прицелилась. Конечно, сейчас я немного зла, но бывает. К тому же сегодня была не очень хорошая видимость. В общем, ну что, я потом неплохо поработала на двух рубежах. Жаль, что на последней стойке ещё одна ошибка мне дорого обошлась. Несмотря ни на что, думаю, гонка сложилась неплохо.



Сегодняшняя гонка не изменила ситуацию в общем зачёте радикально, да, я заработала хорошие очки, но и соперницы по общему зачёту тоже взяли свое. К сожалению, да, я пока четвёртая. Ну, в общем, никогда не знаешь, что будет дальше. Но будет очень сложно, они сильнее меня в этом году, это надо принять, однако всё равно стараюсь выложиться по полной на каждой гонке», — приводит слова Вирер «Матч ТВ».



Напомним, в индивидуальной гонке Доротея финишировала четвёртой.