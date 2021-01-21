«Нет поводов для грусти, хороший результат». Волков — об индивидуальной гонке в Антхольце

Тренер женской сборной России по стрельбе Алексей Волков прокомментировал выступление российских биатлонисток в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
«Нет поводов для грусти, хороший результат. Радует, что мы в неплохой форме, потому что осталось мало времени до чемпионата мира. Будет время для корректировок, поэтому не вижу проблем. С Павловой ещё не общался по поводу промахов. Некоторых девочек видел в раздевалке, на ходу что-то обсудили. Позже узнаю.
Снегопад? Серьёзных корректировок не было. У каждой из девочек была своя небольшая недоработка. Кто-то сильно хотел, кто-то перенервничал. Обидно, но рад, что мы можем показывать результат. Кто показывает лучшую стрельбу? Такого, что прям лучше, нет. Куклина более-менее стабильна. Судя по промахам, девочкам удавалось справляться с пульсом», — приводит слова Волкова Матч ТВ.
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