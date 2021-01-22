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Иванов выиграл короткую индивидуальную гонку на этапе Кубка России, Цветков — второй

Иванов выиграл короткую индивидуальную гонку на этапе Кубка России, Цветков — второй
Биатлон / Чемпионат России 0
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Биатлонист Дмитрий Иванов стал победителем короткой индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка России в Красноярске. Второе место занял Максим Цветков. Тройку призёров замкнул Вадим Филимонов. За каждый промах спортсменам насчитывалась не минута штрафа, а 45 секунд.

Биатлон. Кубок России. Шестой этап. Красноярск
Короткая индивидуальная гонка. Мужчины
1. Дмитрий Иванов — 44.29,3 (2).
2. Максим Цветков — +27,0 (2).
3. Вадим Филимонов — +33,9 (3).
4. Василий Томшин — +36,0 (2).
5. Роман Сурнев — +45,1 (2).
6. Алексей Петров — +1.46,8 (1).
7. Артём Грязев — +1.52,4 (1).
8. Алексей Шевченко — +1.56,7 (3).
9. Михаил Бурундуков — +2.31,0 (2).
10. Вячеслав Малеев — +2.38,7 (3).

Сегодня, 22 января, в Красноярске также состоится женская короткая индивидуальная гонка.

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