Иванов выиграл короткую индивидуальную гонку на этапе Кубка России, Цветков — второй

Биатлонист Дмитрий Иванов стал победителем короткой индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка России в Красноярске. Второе место занял Максим Цветков. Тройку призёров замкнул Вадим Филимонов. За каждый промах спортсменам насчитывалась не минута штрафа, а 45 секунд.
Биатлон. Кубок России. Шестой этап. Красноярск
Короткая индивидуальная гонка. Мужчины
1. Дмитрий Иванов — 44.29,3 (2).
2. Максим Цветков — +27,0 (2).
3. Вадим Филимонов — +33,9 (3).
4. Василий Томшин — +36,0 (2).
5. Роман Сурнев — +45,1 (2).
6. Алексей Петров — +1.46,8 (1).
7. Артём Грязев — +1.52,4 (1).
8. Алексей Шевченко — +1.56,7 (3).
9. Михаил Бурундуков — +2.31,0 (2).
10. Вячеслав Малеев — +2.38,7 (3).
Сегодня, 22 января, в Красноярске также состоится женская короткая индивидуальная гонка.
- 22 января 2021
-
08:44
-
08:33
- 21 января 2021
-
23:33
-
23:15
-
22:55
-
22:32
-
21:56
-
21:30
-
20:54
-
20:43
-
20:31
-
19:26
-
18:58
-
18:47
-
18:43
-
18:43
-
18:38
-
18:36
-
18:29
-
18:25
-
18:23
-
18:19
-
18:07
-
18:02
-
17:56
-
17:40
-
14:02
-
12:13
-
12:00
-
11:52
-
11:25
-
10:23
-
09:11
- 20 января 2021
-
23:46
-
21:54