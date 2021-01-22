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Лариса Куклина прокомментировала 14-е место в индивидуальной гонке в Антхольце

Лариса Куклина прокомментировала 14-е место в индивидуальной гонке в Антхольце
Биатлон / Кубок мира 0
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Российская биатлонистка Лариса Куклина оценила выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Куклина, допустившая один промах, заняла 14-е место.

«Хорошо, что снег начался перед стартом, все оказались в равных условиях. Только первый круг пришлось топтать, а так нормально. Акклиматизироваться пока не удалось. Настроение всегда позитивное», — рассказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Напомним, победу одержала австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер. Она преодолела дистанцию за 42 минуты 29,3 секунды. Второй стала украинка Юлия Джима. Французская биатлонистка Анаис Шевалье финишировала третьей. Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Евгения Павлова, она пришла к финишу шестой. Седьмой стала Светлана Миронова, прошедшая первую «стойку» безупречно, но допустившая промах на «лёжке». Ульяна Кайшева финишировала девятой.

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