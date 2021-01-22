Марте Рёйселанд объяснила неудачное выступление в индивидуальной гонке в Антхольце

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Она заняла 31-е место, совершив 4 промаха.

«Это было тяжело. У меня возникли большие проблемы на „стойке“, я много промахивалась. Я старалась наладить стрельбу, но это было крайне сложно. Я расстроена», — приводит слова Рёйселанд NRK.

Победительницей гонки стала австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер. Второе место заняла украинка Юлия Джима. Тройку призёров замкнул француженка Анаис Шевалье. Лучшая из россиянок, Евгения Павлова, продемонстрировала шестой результат.

Сегодня, 22 января, в Антхольце состоится мужская индивидуальная гонка.