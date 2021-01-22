Болельщик выразил надежду, что Цветков набирает форму. Максим отреагировал
Чемпион мира 2017 года в эстафете, чемпион Европы 2014 года в гонке преследования российский биатлонист Максим Цветков отреагировал на пожелание болельщика после короткой индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка России в Красноярске.
29-летний спортсмен занял второе место. Один из болельщиков Цветкова написал в «Инстаграме»: «Очень надеюсь, что Максим начинает набирать форму к главному старту». Максим опубликовал скриншот этого поста в своём «инстаграме» и написал: «Тоже надеюсь».
Победителем гонки стал Дмитрий Иванов. Третий результат продемонстрировал Вадим Филимонов. За каждый промах спортсменам насчитывалась не минута штрафа, а 45 секунд.
Сегодня, 22 января, в Красноярске также состоится женская короткая индивидуальная гонка.
Иванов выиграл короткую индивидуальную гонку на этапе Кубка России, Цветков — второй
Рекомендуем вам
- 22 января 2021
-
11:26
-
11:11
-
11:00
-
10:49
-
10:04
-
10:02
-
09:26
-
08:44
-
08:33
- 21 января 2021
-
23:33
-
23:15
-
22:55
-
22:32
-
21:56
-
21:30
-
20:54
-
20:43
-
20:31
-
19:26
-
18:58
-
18:47
-
18:43
-
18:43
-
18:38
-
18:36
-
18:29
-
18:25
-
18:23
-
18:19
-
18:07
-
18:02
-
17:56
-
17:40
-
14:02
-
12:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам