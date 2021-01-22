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Болельщик выразил надежду, что Цветков набирает форму. Максим отреагировал

Болельщик выразил надежду, что Цветков набирает форму. Максим отреагировал
Биатлон / Чемпионат России 0

Чемпион мира 2017 года в эстафете, чемпион Европы 2014 года в гонке преследования российский биатлонист Максим Цветков отреагировал на пожелание болельщика после короткой индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка России в Красноярске.

29-летний спортсмен занял второе место. Один из болельщиков Цветкова написал в «Инстаграме»: «Очень надеюсь, что Максим начинает набирать форму к главному старту». Максим опубликовал скриншот этого поста в своём «инстаграме» и написал: «Тоже надеюсь».

Победителем гонки стал Дмитрий Иванов. Третий результат продемонстрировал Вадим Филимонов. За каждый промах спортсменам насчитывалась не минута штрафа, а 45 секунд.

Сегодня, 22 января, в Красноярске также состоится женская короткая индивидуальная гонка.

Иванов выиграл короткую индивидуальную гонку на этапе Кубка России, Цветков — второй
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