«Если бы не они, меня бы уже не было». Вольфганг Пихлер рассказал, кто спас ему жизнь

Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер рассказал о перенесённом в октябре инфаркте. Это случилось после велотренировки в районе Рупольдинга. По словам Пихлера, ему спасли жизнь пять шведских конькобежцев, которые в тот момент тренировались в зале. Спортсмены вовремя провели сердечно-лёгочную реанимацию и вызвали скорую помощь.

«Эти ребята сделали так, чтобы смерть до меня не добралась. Если бы не они, меня бы уже не было в живых. Я очень благодарен им. Мне было приятно встретиться с ними вновь. Они всё рассказали мне в подробностях. Они знали, что нужно было делать в такой ситуации. Я же ничего не помню.

Сейчас я хорошо себя чувствую. Я тренируюсь каждый день. Вчера я катался на лыжах со своим внуком Селимом, которому 4,5 года. Также я прогулялся с братом Клаусом, который завёл собаку. Я вернулся", — приводит слова Пихлера Expressen.