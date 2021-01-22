«Если бы не они, меня бы уже не было». Вольфганг Пихлер рассказал, кто спас ему жизнь

Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер рассказал о перенесённом в октябре инфаркте. Это случилось после велотренировки в районе Рупольдинга. По словам Пихлера, ему спасли жизнь пять шведских конькобежцев, которые в тот момент тренировались в зале. Спортсмены вовремя провели сердечно-лёгочную реанимацию и вызвали скорую помощь.
«Эти ребята сделали так, чтобы смерть до меня не добралась. Если бы не они, меня бы уже не было в живых. Я очень благодарен им. Мне было приятно встретиться с ними вновь. Они всё рассказали мне в подробностях. Они знали, что нужно было делать в такой ситуации. Я же ничего не помню.
Сейчас я хорошо себя чувствую. Я тренируюсь каждый день. Вчера я катался на лыжах со своим внуком Селимом, которому 4,5 года. Также я прогулялся с братом Клаусом, который завёл собаку. Я вернулся", — приводит слова Пихлера Expressen.
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