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«Если бы не они, меня бы уже не было». Вольфганг Пихлер рассказал, кто спас ему жизнь

«Если бы не они, меня бы уже не было». Вольфганг Пихлер рассказал, кто спас ему жизнь
Биатлон / Кубок мира 0
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Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер рассказал о перенесённом в октябре инфаркте. Это случилось после велотренировки в районе Рупольдинга. По словам Пихлера, ему спасли жизнь пять шведских конькобежцев, которые в тот момент тренировались в зале. Спортсмены вовремя провели сердечно-лёгочную реанимацию и вызвали скорую помощь.

«Эти ребята сделали так, чтобы смерть до меня не добралась. Если бы не они, меня бы уже не было в живых. Я очень благодарен им. Мне было приятно встретиться с ними вновь. Они всё рассказали мне в подробностях. Они знали, что нужно было делать в такой ситуации. Я же ничего не помню.

Сейчас я хорошо себя чувствую. Я тренируюсь каждый день. Вчера я катался на лыжах со своим внуком Селимом, которому 4,5 года. Также я прогулялся с братом Клаусом, который завёл собаку. Я вернулся", — приводит слова Пихлера Expressen.

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