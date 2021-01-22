Игорь Малиновский не вышел на старт спринта на втором этапе Кубка IBU

Сегодня, 22 января, на втором этапе Кубка IBU в Арбере (Германия) проходит мужская спринтерская гонка. Для участия в соревнованиях были заявлены 7 российских биатлонистов: Семён Сучилов, Никита Поршнев, Игорь Малиновский, Евгений Идинов, Даниил Серохвостов, Рустам Каюмов и Евгений Сидоров.

Однако не все россияне приняли участие в гонке. На старт не вышел Игорь Малиновский. Он должен был стартовать под 62-м номером.

В общем зачёте Кубка IBU у мужчин лидирует норвежец Филип Фьельд Андерсен. Второе место занимает немец Филипп Наврат. Третьим идёт ещё один представитель Норвегии Сиверт Гутторм Баккен. Лучший из россиян, Карим Халили, занимает пятое место.

23 января в Арбере состоятся супермикст и смешанная эстафета.