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Россиянин Даниил Серохвостов стал шестым в спринте на втором этапе Кубка IBU

Норвежский биатлонист Филип Фьельд Андерсен стал победителем спринтерской гонки на втором этапе Кубка IBU в Арбере (Германия). Второе место занял его соотечественник Сиверт Гутторм Баккен. Тройку призёров замкнул немец Филипп Наврат.

Лучший из россиян, Даниил Серохвостов, продемонстрировал шестой результат.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Арбер, Германия

Спринт. Мужчины

1. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) — 25.31,2 (0).

2. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — +53,1 (0).

3. Филипп Наврат (Германия) — +56,3 (2).

4. Михаил Усов (Молдавия) — +1.00,4 (0).

5. Жюль Бюрнотт (Канада) — +1.15,0 (1).

6. Даниил Серохвостов (Россия) — +1.15,8 (1)...

19. Никита Поршнев (Россия) — +2.01,5 (1).

20. Семён Сучилов (Россия) — +2.02,3 (3)...

49. Евгений Идинов (Россия) — +3.24,9 (3)...

71. Рустам Каюмов (Россия) — +4.12,5 (3)...

73. Евгений Сидоров (Россия) — +4.18,6 (2).



Игорь Малиновский (Россия) не стартовал.