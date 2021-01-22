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Биатлон, Кубок IBU сезона-2020/2021 — результаты мужского спринта, 2-й этап, 22 января, Арбер

Россиянин Даниил Серохвостов стал шестым в спринте на втором этапе Кубка IBU
Биатлон / Кубок IBU 0
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Норвежский биатлонист Филип Фьельд Андерсен стал победителем спринтерской гонки на втором этапе Кубка IBU в Арбере (Германия). Второе место занял его соотечественник Сиверт Гутторм Баккен. Тройку призёров замкнул немец Филипп Наврат.

Лучший из россиян, Даниил Серохвостов, продемонстрировал шестой результат.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Арбер, Германия
Спринт. Мужчины
1. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) — 25.31,2 (0).
2. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — +53,1 (0).
3. Филипп Наврат (Германия) — +56,3 (2).
4. Михаил Усов (Молдавия) — +1.00,4 (0).
5. Жюль Бюрнотт (Канада) — +1.15,0 (1).
6. Даниил Серохвостов (Россия) — +1.15,8 (1)...
19. Никита Поршнев (Россия) — +2.01,5 (1).
20. Семён Сучилов (Россия) — +2.02,3 (3)...
49. Евгений Идинов (Россия) — +3.24,9 (3)...
71. Рустам Каюмов (Россия) — +4.12,5 (3)...
73. Евгений Сидоров (Россия) — +4.18,6 (2).

Игорь Малиновский (Россия) не стартовал.

Биатлон. Кубок IBU-2020-2021. Этап 2, Арбер, Германия
Мужчины. Спринт 10 км
22 января 2021, пятница. 12:30 МСК
Окончено
1
Филип Фьельд Андерсен
Норвегия
25:31.2
2
Сиверт Гутторм Баккен
Норвегия
+53.1
3
Филипп Наврат
Германия
+56.3
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