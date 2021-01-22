Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Биатлон, Кубок мира сезона-2020/2021 — результат индивидуальной гонки, 7 этап, 22 января, Антхольц

Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). На четырёх огневых рубежах он не допустил ни одного промаха. Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд. Тройку призёров замкнул француз Кентен Фийон Майе.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Индивидуальная гонка. Мужчины
1. Александр Логинов (Россия) — 48.41,8 (0).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — +58,5 (2).
3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +1.10,6 (2).
4. Лукас Хофер (Италия) — +1.10,7 (2).
5. Антон Дудченко (Украина) — +1.10,9 (0).
6. Мартин Понсилуома (Швеция) — +1.18,1 (2).
7. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +1.22,2 (2).
8. Симон Эдер (Австрия) — +1.25,2 (1).
9. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +1.50,4 (2).
10. Йоханнес Бё (Норвегия) — +1.56,4 (4)...
14. Евгений Гараничев (Россия) — +2.11,2 (2)...
50. Эдуард Латыпов (Россия) — +4.37,9 (4).
51. Антон Бабиков (Россия) — +4.57,6 (3)...
65. Кирилл Стрельцов (Россия) — +6.05,7 (5)…
91. Илья Гаврилов (Россия) — +10.47,4 (5).

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 7, Антхольц, Италия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
22 января 2021, пятница. 15:15 МСК
Идёт
1
Александр Логинов
Россия
48:41.8
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+58.5
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+1:10.6
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021