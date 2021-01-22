Логинов рассказал, как на него повлияло падение в победной индивидуальной гонке
Чемпион мира по биатлону Александр Логинов прокомментировал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Напомним, в ходе гонки спортсмен, не допустивший ни единого промаха, не избежал падения, в результате которого сломал палку.
«Можно занести эту гонку в актив. Справиться со стрельбой на такой высоте было важно. В индивидуальной гонке, когда все спортсмены быстро бегут и довольно точно стреляют, надо только работать на ноль.
Невылетевшая гильза меня не сильно выбила из колеи. Конечно, это падение оказало большое влияние, потому что очень сильно сбил дыхание и прошёл метров 200 с одной палкой. Воткнулся в подъём без скорости. Конечно, это подкосило на финишном круге. Но я доволен», — рассказал Логинов в эфире «Матч ТВ».
Александр Логинов упал после четвёртого огневого рубежа и сломал палку. Видео
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