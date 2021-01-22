Стрельцов, допустивший пять промахов, назвал возможную причину плохой стрельбы

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов поделился впечатлениями от индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Стрельцов допустил пять промахов, он занимает 48-е место, но гонка ещё продолжается, поэтому россиянин опустится ниже.

«Здесь я не нашёл подхода к рубежу. Не знаю, из-за чего сделал такие ошибки. На пристрелке был сильный туман, поставил побольше мушку — может, с этим связано.

Конечно, норвежцы по скорости были сильнее на голову, а за всеми остальными вроде ехал нормально, своим темпом. Не скажу, что прямо устал. Гонка прошла как тренировка», — сказал Стрельцов в эфире «Матч ТВ».

Победителем гонки стал россиянин Александр Логинов. Это первая победа российских биатлонистов в индивидуальных гонках с февраля 2020 года.