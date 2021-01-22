Лебедев — о победе Логинова: радуемся вещам, которые ещё 10 лет назад были естественными

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал победу Александра Логинова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
«Мы радуемся таким вещам, которые ещё 10 лет назад были естественными. Я не склонен танцевать на столе, кричать в микрофон, как это делает наш всеми любимый комментатор. Это нормальная вещь, биатлон всегда в нашей стране был на очень высоком уровне. Сборная России, Советского Союза как минимум стояла на пьедестале. Логинов — молодец, спасибо, что победил, давно этого ждали. Но это не тот момент, когда нужно визжать от радости. Если Россия у Канады выиграет в финале чемпионата мира — вот это я понимаю. Пусть радуется Губерниев, ему за это деньги платят. А мы посмотрим дальше», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 22 января 2021
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