Лебедев — о победе Логинова: радуемся вещам, которые ещё 10 лет назад были естественными

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал победу Александра Логинова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Мы радуемся таким вещам, которые ещё 10 лет назад были естественными. Я не склонен танцевать на столе, кричать в микрофон, как это делает наш всеми любимый комментатор. Это нормальная вещь, биатлон всегда в нашей стране был на очень высоком уровне. Сборная России, Советского Союза как минимум стояла на пьедестале. Логинов — молодец, спасибо, что победил, давно этого ждали. Но это не тот момент, когда нужно визжать от радости. Если Россия у Канады выиграет в финале чемпионата мира — вот это я понимаю. Пусть радуется Губерниев, ему за это деньги платят. А мы посмотрим дальше», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.