«Времени потерял очень много». Логинов объяснил падение в победной индивидуальной гонке

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов прокомментировал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.
«На первой «стойке» не вылетела гильза — скорее всего, чуть не подал. Она там подзастряла, приходилось выковыривать. Но в любом случае надо было быть более сконцентрированным. На любой высоте сложно стрелять, тем более в Антхольце, где ещё и тяжёлый подход к рубежу.
При уходе с последнего рубежа кто-то из спортсменов подходил, и получилось так, что я хотел поставить правую ногу для отталкивания, мне её пришлось поставить под себя, и вот зацепился за палку. Сломал палку, упал, пришлось разгоняться с одной палкой. Конечно, времени потерял очень много.
Меня вели по дистанции. Тренеры, специалисты и сервис-бригада — огромные молодцы. На финишном круге всех слышал. Конечно, это приятно. В любом случае приятно, когда тебя по всей дистанции подбадривают», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».
- 22 января 2021
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